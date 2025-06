Chiara Ferragni va davvero a Ballando con le stelle? Una mossa inattesa e fuori dalla comfort zone

Chiara Ferragni a "Ballando con le stelle" è una notizia che fa rumore! In un momento in cui il mondo dello spettacolo cerca sempre nuove sfide, questa mossa fuori dalla comfort zone mostra il coraggio dell'influencer. Affiancata dal talentuoso Pasquale La Rocca, Chiara potrebbe brillare anche sul palco: un'occasione unica per esplorare nuove dimensioni e sorprendere i fan! Sarà il suo passo vincente? Non perderti i prossimi aggiornamenti!

Milano, 3 giugno 2025 – Chiara Ferragni a "Ballando con le stelle"? L'indiscrezione è lanciata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nel corso del programma "La vita in diretta". E ci sarebbe anche un nome sul maestro pronto a guidare la celebre influencer nel percorso nel programma di Milly Carlucci i: Pasquale La Rocca, ballerino dal curriculum internazionale. Dalla diretta interessata non sono arrivati commenti. Certamente, qualora la voce si rivelasse reale, sarebbe un gran colpo per la trasmissione di Rai Uno, che si accaparrerebbe un personaggio in grado di calamitare l'attenzione mediatica.

Leggi anche “Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

