Chiara Ferragni nuova concorrente di Ballando con le stelle?

Chiara Ferragni si prepara a scendere in pista come nuova concorrente di "Ballando con le Stelle"! La notizia, lanciata da Roberto Alessi, sta già facendo discutere e alimentando le aspettative di un pubblico sempre più affascinato dalla fusione tra mondo digitale e intrattenimento tradizionale. Un apporto che potrebbe portare nuovi fan al programma! Curiosi di vedere come se la caverà nella danza? Non perdetevi i dettagli!

Secondo un'indiscrezione di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, l'imprenditrice digitale parteciperà allo show di Milly Carlucci a settembre. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chiara Ferragni nuova concorrente di Ballando con le stelle?

Leggi anche “Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

