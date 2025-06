Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle | Farà coppia fissa con…

Chiara Ferragni potrebbe finalmente ballare sul palco di "Ballando con le Stelle"! L'indiscrezione che la vede nel cast accende i riflettori su un trend: l'unione tra moda e spettacolo, sempre più forte nella cultura pop. Immaginate la fashion influencer mentre sfida i giudici con il suo carisma. Un punto interessante? La sua presenza potrebbe attirare un pubblico giovane, portando nuove energie al programma. Non resta che aspettare conferme ufficiali!

Ballando con le Stelle, Chiara Ferragni nel cast della nuova edizione? L’indiscrezione. Da diversi anni si parla della possibilità che Chiara Ferragni approdi a Ballando con le stelle, come concorrente o in un ruolo pensato apposta per lei, fino ad ora però non è mai successo. Anche quest’anno, in vista della nuova edizione del programma di Milly Carlucci in onda da settembre, il nome della nota influencer è stato accostato alla trasmissione. Ci sarà? Sui social de La Vita in Diretta Roberto Alessi ha svelato: “Ho un annuncio da fare. Vi do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com