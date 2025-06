Chiara Ferragni concorrente di Ballando con le stelle | cosa c' è dietro l' indiscrezione de La vita in diretta

Chiara Ferragni potrebbe presto calcare il palco di “Ballando con le stelle” insieme al celebre ballerino Pasquale La Rocca. Questa notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan, ma cosa si nasconde dietro a questa scelta? In un periodo in cui i reality e talent show dominano la scena televisiva, l'entrata in gioco di icone del web come Chiara rappresenterebbe una fusione perfetta tra moda e intrattenimento. Rimanete sintonizzati!

Chiara Ferragni prossima concorrente di “Ballando con le stelle”. A ballare con lei sarà il ballerino più ambito, quello che ha vinto più edizioni dello show, Pasquale La Rocca. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a “La vita in diretta”, su Rai1. Non solo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Chiara Ferragni concorrente di "Ballando con le stelle": cosa c'è dietro l'indiscrezione de "La vita in diretta"

Leggi anche “Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Ferragni nuova concorrente di Ballando con le Stelle? L'indiscrezione: «Me la danno per certa. E c'è già il cavaliere»

Come scrive msn.com: Colpo grosso a Ballando con le Stelle: Chiara Ferragni sarebbe pronta a calcare il palco dello show danzante più amato di Rai1. A ...

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle 2025? L'incredibile annuncio

Si legge su notizie.it: Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle 2025“? Tutto sull’indiscrezione bomba che vedrebbe l’influencer e imprenditrice digitale come nuova concorrente del programma di Milly Carlucci. Chiara Ferrag ...

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle 2025? “Ho una crush per lei!”, parla il ballerino che dovrebbe gareggiare al suo fianco

gay.it scrive: Chiara Ferragni concorrente di Ballando con le Stelle 2025? L'indiscrezione bomba: ecco con chi potrebbe gareggiare (il ballerino, chiamato in causa, si sbottona!).