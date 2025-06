Chiara Ferragni concorrente di Ballando con le stelle | cosa c' è dietro la clamorosa indiscrezione

Chiara Ferragni pronta a scendere in pista su “Ballando con le stelle”? La clamorosa indiscrezione ha già acceso i riflettori su un evento che promette scintille! Con Pasquale La Rocca, il ballerino più ambito del programma, la fashion influencer potrebbe riscrivere le regole del gioco, mescolando moda e danza. In un periodo dove la popolarità si misura in passi di danza, questa mossa potrebbe segnare un trend imperdibile! Restate sintonizzati!

Chiara Ferragni prossima concorrente di “Ballando con le stelle”. A ballare con lei sarà il ballerino più ambito, quello che ha vinto più edizioni dello show, Pasquale La Rocca. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a “La vita in diretta”, su Rai1. Non solo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Chiara Ferragni concorrente di "Ballando con le stelle": cosa c'è dietro la clamorosa indiscrezione

Leggi anche “Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

