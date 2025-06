Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Chiara Ferragni potrebbe presto calcare il palcoscenico di "Ballando con le Stelle", ma le smentite fioccano! Roberto Alessi lancia l'indiscrezione mentre Gabriele Parpiglia frena l'entusiasmo. In un momento in cui il mondo dello spettacolo è in continua evoluzione, la presenza della fashion influencer potrebbe segnare un cambiamento nel talento televisivo. Rimanete sintonizzati, perché il gossip non dorme mai e le sorprese sono sempre dietro l'angolo!

Roberto Alessi rivela l'indiscrezione circa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle nella prossima edizione del talent, ma nonostante ciò non sono mancate le smentite. Tra queste quella di Gabriele Parpiglia.

Leggi anche “Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

