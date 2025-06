Chiara Balistreri minacce di morte dopo le accuse di Jasmine a L’Isola dei Famosi | interviene la madre

Chiara Balistreri, giovane attivista e volto de L'Isola dei Famosi 2025, si trova ora nel mirino di minacce di morte sui social. Un malinteso ha acceso una polemica che mette in luce la fragilità dell'opinione pubblica di fronte a temi delicati come la violenza di genere. La madre è intervenuta per difenderla, ricordando l'importanza di sostenere chi combatte per i diritti. Un appello alla solidarietà in un'epoca in cui le parole possono ferire più

Chiara Balistreri sotto attacco sui social. Un confronto nato da un banale malinteso ha scatenato una tempesta mediatica e sociale sull’ Isola dei Famosi 2025. Al centro, Chiara Balistreri, 22 anni, bolognese, attivista dell’associazione anti-violenza Scarpetta Rossa e vittima di una lunga e dolorosa vicenda di violenza domestica che l’ha portata, negli ultimi anni, a esporsi pubblicamente per denunciare il suo ex compagno – ora condannato a oltre sei anni di carcere. Una storia di rinascita e coraggio che ha trovato eco nei media e sui social. ‘Ti taglio la gola’. Ma nelle ultime ore, Chiara è finita nel mirino dell’odio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chiara Balistreri, minacce di morte dopo le accuse di Jasmine a L’Isola dei Famosi: interviene la madre

