Chi vota sì e chi vota no al Referendum dell’8 e 9 giugno 2025 | la posizione dei partiti sui quesiti

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 è un momento cruciale per la democrazia italiana, con cinque quesiti pronti a infiammare il dibattito. Mentre il governo e la destra puntano sull'astensione, il fronte progressista, composto da Pd, AVS e M5s, si mobilita per il Sì. Un punto interessante? Se non si raggiunge il quorum, le decisioni potrebbe restare in sospeso, silenziando così le voci dei cittadini. Non perdere l'occasione di far

I cittadini italiani sono chiamati alle urne domenica 8 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle 7 alle 15) per cinque referendum abrogativi. Ma il governo e la destra puntano sull'astensione; Pd, AVS e M5s votano Sì, mentre il centrodestra e parte del Terzo Polo spingono per il No o per il silenzio. Se non si raggiunge il quorum, però, i referendum non passeranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

