Chi sarà il nuovo attaccante della Roma? I profili graditi a Gasperini

La Roma si prepara a una rivoluzione in attacco, puntando su nomi intriganti per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. Con la Champions League nel mirino, il club è pronto a investire per rinforzare un reparto cruciale. Chi saranno i nuovi volti che illumineranno l'Olimpico? Scopriremo se gli obiettivi scelti sapranno dare quella spinta decisiva verso il sogno europeo! Un mercato frizzante ci aspetta!

La Roma, in attesa di annunciare ufficialmente Gian Piero Gasperini, è a lavoro per regalare al tecnico la squadra con cui ripartire per cercare la qualificazione alla Champions League. A Trigoria si ragione molto sull’attacco, il reparto che più di tutti potrebbe subire un grande restyling con. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Chi sarà il nuovo attaccante della Roma? I profili graditi a Gasperini

Leggi anche Natalie Portman sarà la scienziata Rosalind Franklin nel nuovo film di Tom Hooper - Natalie Portman sarà la protagonista di Photograph 51, il nuovo film diretto da Tom Hooper. Il progetto narra la storia vera di Rosalind Franklin, una brillante scienziata britannica che, con le sue ricerche, ha rivelato la struttura molecolare del DNA, ma la cui opera è rimasta a lungo nell'ombra.

Segui queste discussioni sui social

Premier sauvetage réussi pour le CC-295 Kingfisher de l’ARC ! Deux para-secouristes sautent sur le mont Kinney. Une mission qui démarre fort pour le nouveau venu du SAR #Canada #CC295 #Kingfisher #AirRescue #AviationMilitaire #AvGeek #Mont… Leggi la discussione

an Alaska man who was pinned face-down in an icy creek by a 318-kilogram boulder for three hours survived the ordeal with no major injuries, thanks in part to his wife's quick thinking and lots of luck:7548987#SAR Leggi la discussione