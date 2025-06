Chi sarà il nuovo allenatore dell’Inter dopo la fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter segna una svolta inaspettata nel panorama calcistico italiano, dove il cambio di panchina è sempre un evento significativo. La ricerca del nuovo allenatore si concentra su nomi freschi e innovativi, come Cesc Fabregas, che potrebbe portare una ventata di novità. Questo potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era per i nerazzurri, in un campionato sempre più competitivo e ricco di sorprese. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

Simone Inzaghi ha dato l'addio all'Inter e allenerà l'Al Hilal. L'Inter cerca un nuovo allenatore. I candidati sono formalmente quattro, il favorito è Cesc Fabregas, attualmente tecnico del Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it

