Chi ha distrutto i ragazzi adesso dà lezioni

In un mondo dove l’ansia per il futuro ha preso piede, i sociologi finalmente si interrogano: perché i giovani temono di costruire una famiglia? Dopo aver alimentato paure, ora propongono un rimedio che stravolge la narrativa. È un momento cruciale: le generazioni future devono affrontare sfide enormi, ma con l'immigrazione come risposta, ci chiediamo: è davvero questa la chiave per un domani migliore? Scopriamo insieme le implicazioni di questi cambiamenti.

Dopo aver convinto gli adolescenti che la fine del mondo sia dietro l’angolo e aver usato l’ansia come mezzo di controllo sono gli stessi sociologi a lanciare l’allarme: i giovani hanno paura di fare figli. La soluzione? Gli immigrati, ovviamente. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Chi ha distrutto i ragazzi adesso dà lezioni

