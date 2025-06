Chi è Simone Leoni neosegretario di Forza Italia Giovani che ha attaccato Vannacci

Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani, segna una netta rottura con il passato, attaccando apertamente Roberto Vannacci e la Lega. In un momento in cui i giovani cercano una politica più coerente e attenta alle loro esigenze, Leoni si propone come voce di una nuova generazione, pronta a contrastare le figure obsolete. La sua sfida non è solo interna, ma segna un cambiamento epocale nel panorama politico italiano. Riuscirà a catalizzare l'attenzione degli elettori

Dal congresso di Forza Italia Giovani, andato in scena al Palazzo dei Congressi di Roma, è arrivato un attacco frontale a Roberto Vannacci e di riflesso alla Lega, che ha assoldato l'ex generale fino a renderlo vicesegretario. Il neosegretario Simone Leoni, durante il suo discorso finale, ha infatti parlato di «personaggi sconnessi dai tempi» che «scelgono la discordia per mero calcolo politico» e portano avanti «aberrazioni» per ottenere «un voto in più». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Leoni (@leoni.simo) La carriera politica di Leoni, classe 2000. Leoni, romano di 24 anni, è stato eletto segretario nazionale per acclamazione.

