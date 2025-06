Chi è la nuova super-termite ibrida che minaccia la Florida | ha i tratti distruttivi di due specie diverse

La Florida si trova di fronte a una nuova e inquietante sfida: una "super-termite" ibrida, che combina le caratteristiche distruttive di due specie invasive. Questo organismo non solo minaccia strutture e abitazioni, ma mette anche a rischio l'equilibrio degli ecosistemi locali. In un’epoca in cui il cambiamento climatico amplifica le crisi biologiche, la lotta contro questa minaccia richiede attenzione e azioni tempestive. Scopri come possiamo difenderci!

In Florida è nata una “super-termite” ibrida, frutto dell’incrocio tra due specie aliene invasive. Più resistente e distruttiva delle due specie che l'hanno generata, minaccia edifici ed ecosistemi e potrebbe diffondersi ulteriormente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per due volte dato per estinto, il parrocchetto di Malherbe costruisce ancora il suo nido

Negli Stati Uniti si sta diffondendo una supertermite, ibrido di due specie tra le più distruttive al mondo

Secondo greenme.it: Negli Usa si stanno diffondendo due specie di termiti tra le più distruttive al mondo, e da loro sta nascendo un ibrido. Che fa paura ...

Le super termiti ibride

Da youmedia.fanpage.it: Covid, cosa sappiamo sulla nuova variante super mutata BA.2.87.1 scoperta in ... ma Covid c'è ancora e immunità ibrida può non bastare" A quasi quattro anni dallo scoppio della pandemia di ...

Termite ancora più distruttiva scoperta negli Usa. A rischio solai, travi…

Come scrive blitzquotidiano.it: La nuova super-termite è un ‘ibrido’ nato dall’accoppiamento delle due specie più distruttive al mondo: la ‘termite sotterranea asiatica’ e quella di ‘Formosa’, responsabili di ...