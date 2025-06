Chi è Karol Nawrocki il nuovo presidente polacco di estrema destra

Karol Nawrocki è il nuovo presidente della Polonia, un politico di 42 anni che incarna l'ultraconservatorismo del partito Diritto e Giustizia (PiS). La sua vittoria, ottenuta con uno scarto minimo, segna un punto cruciale in un’Europa sempre più polarizzata. Con un background in storia, Nawrocki promette di riaffermare i valori tradizionali in un contesto globale in rapida evoluzione. Riuscirà a mantenere l'equilibrio tra conservazione e

La Polonia ieri ha eletto il nuovo presidente. Sarà Karol Nawrocki, quarantaduenne, politico conservatore, laureato in storia, rappresentante del partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS). Nawrocki ha vinto le elezioni presidenziali con uno scarto minimo, la commissione elettorale statale (Pkw) ha dichiarato che Nawrocki ha ottenuto il 50,9 per cento dei voti, superando il sindaco liberale di Varsavia Rafal Trzaskowski, che ha preso il 49,1 per cento. Non solo il margine è stato bassissimo, ma il primo exit poll, pubblicato alla chiusura del voto, aveva dato Trzaskowski avanti, con il 50,3 per cento dei voti.

Leggi anche Karol Nawrocki sfida Donald Tusk alle elezioni presidenziali in Polonia - Karol Nawrocki è pronto a scuotere la Polonia! Con una sfida audace a Donald Tusk, il candidato sovranista promette di "salvare" la nazione.

