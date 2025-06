Chi è il nuovo Lorenzo Musetti | dal rovescio a una mano al secondo figlio in arrivo

Lorenzo Musetti sta scrivendo la sua storia, proprio mentre il tennis italiano vive un momento d'oro. Con il rovescio a una mano che fa sognare e un secondo figlio in arrivo, il giovane talento è in semifinale al Roland Garros, pronto a scalare le classifiche. È un simbolo di come passione e dedizione possano portare a risultati straordinari. Rimanete sintonizzati: il futuro del tennis azzurro è luminoso!

Il tennista azzurro è in semifinale al Roland Garros nella sua migliore stagione di sempre. Virtualmente è numero cinque al mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi è il nuovo Lorenzo Musetti: dal rovescio a una mano al secondo figlio in arrivo

Fantastico Musetti: batte Tiafoe in 4 set, prima semifinale a Parigi e numero 6 del mondo

Musetti è in semifinale al Roland Garros, parte qualche fischio: “Siamo italiani e siamo eleganti”

