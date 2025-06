Chi è il fidanzato di Bianca Balti Alessandro Cutrera | Il se**o mi ha salvata dal cancro

L’amore tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera è un racconto di destino e rinascita. Conosciutisi nel 2024 durante una passeggiata al mare, il loro incontro ha segnato una svolta nella vita della modella, che ha trovato in lui non solo un compagno, ma anche un supporto in un momento difficile. In un periodo in cui la salute mentale e le relazioni autentiche sono cruciali, la loro storia risuona come un faro di speranza. Chi non sogna un amore così?

Un amore, quello tra Bianca Balti e il fidanzato Alessandro Cutrera, fortissimo e nato quasi per caso. I due si sono conosciuti nel 2024 durante una passeggiata al mare. A raccontare il loro primo approccio proprio Bianca, che in un'intervista alle Iene ha spiegato: "Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per un anno non sarei stata con nessuno. Quindi, per dimostrare di essere forte anche in questa cosa, non l'ho baciato ". Chi è Alessandro Cutrera, il fidanzato di Bianca Balti. Sulla vita privata del fidanzato Alessandro Cutrera della modella Bianca non si hanno molte informazioni se non che è un pilota automobilistico di Ferrari Challenge, il prestigioso campionato monomarca nato nel 1993 e dedicato ai driver professionisti e amatori della casa automobilistica di Maranello.

