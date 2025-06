Chi è Chiquito il ballerino vincitore di Ballando con le Stelle e la storia difficile con i genitori

Chiquito, il ballerino che ha conquistato il pubblico di "Ballando con le stelle", è molto più di un semplice talento: è una storia di resilienza. Nato a Santo Domingo nel 1981, ha affrontato sfide familiari significative che l'hanno forgiato. La sua passione per i balli caraibici è emersa già in tenera età, dimostrando che il talento può emergere anche nei contesti più difficili. Scopri come ha trasformato il dolore in danza!

Vero nome Yovanny Moreta, Chiquito è nato nel 1981 a Santo Domingo ed è un ballerino specializzato in balli caraibici. A raccontare la sua storia è stato proprio lo stesso Chiquito che alle telecamere dello show di Milly Carlucci ha svelato le difficoltà dell’infanzia. Dominicano, classe 1981, professionista già all’età di 10 anni, dopo aver studiato anche a New York si trasferisce in Italia nel 1996. Vince cinque volte il campionato nazionale di danza (dal 1999 al 2003) nelle specialità della salsa cubana, salsa portoricana, bachata e merengue. Entra a far parte del gruppo Latin Black poi fonda la compagnia Dominican Power nel 2007. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Chiquito, il ballerino vincitore di Ballando con le Stelle e la storia difficile con i genitori

