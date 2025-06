Chi è Alessandro Cutrera fidanzato di Bianca Balti e pilota di Ferrari Challenge

Alessandro Cutrera non è solo il fidanzato della celebre modella Bianca Balti: è anche un pilota in ascesa nel Ferrari Challenge! Con una carriera che promette emozioni, Cutrera incarna il connubio perfetto tra passione e talento. La loro storia d'amore, ufficializzata sui social, si inserisce in un trend crescente di personalità del mondo dello spettacolo che trovano compagni nel motorsport. Chi sono gli altri "coppie da pista" da tenere d'occhio?

Alessandro Cutrera è il fidanzato di Bianca Balti. Stanno insieme da circa un anno, ma hanno ufficializzato la loro storia solo in autunno, attraverso un post pubblicato dalla modella su Instagram. Lavora come pilota e gareggia per il Campionato monomarca Ferrari Challenge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Chi è il fidanzato di Bianca Balti, Alessandro Cutrera: “Il se**o mi ha salvata dal cancro” - L’amore tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera è un racconto di destino e rinascita. Conosciutisi nel 2024 durante una passeggiata al mare, il loro incontro ha segnato una svolta nella vita della modella, che ha trovato in lui non solo un compagno, ma anche un supporto in un momento difficile.

