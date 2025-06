Chi dopo Inzaghi? Fabregas e De Zerbi i nomi sul tavolo ma tutti vogliono garanzie sugli investimenti di mercato

Simone Inzaghi dice addio all'Inter dopo quattro stagioni di sfide e successi. Un cambio di rotta che riflette un trend nel calcio moderno: la ricerca di stabilità e investimenti strategici. I nomi sul tavolo, da Fabregas a De Zerbi, testimoniano la voglia di innovazione, ma i club vogliono certezze prima di lanciarsi. In un mercato sempre più incerto, chi avrà il coraggio di scommettere sul futuro?

Baci e quasi abbracci. Ma alla fine la soluzione che sembrava più evidente (non per forza la più logica), si è materializzata: Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo 4 stagioni e lo fa a seguito di 2 ore di colloqui con tutta la dirigenza nerazzurra, che nel pomeriggio si è presentata in sede. Davanti a Marotta, Ausilio e Baccin, la comunicazione è stata chiara: “Sento che sia arrivato il momento di cambiare”. La società ha preso atto, accogliendo una richiesta di separazione che in realtà non avrebbe voluto consumare. E ora c’è da pensare al sostituto. I nomi? Sul tavolo, al momento, ce ne sono due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi dopo Inzaghi? Fabregas e De Zerbi i nomi sul tavolo, ma tutti vogliono garanzie sugli investimenti di mercato

Leggi anche Filippo Inzaghi: «Il Pisa in A dopo 34 anni è un’impresa incredibile. Ci siamo ispirati a un club tedesco studiandolo molto. Non cercate un nuovo Inzaghi, non fa bene» - Filippo Inzaghi celebra la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, sottolineando l'importanza dell'ispirazione da un club tedesco.

Ne parlano su altre fonti

Inter tra Simone Inzaghi, Fabregas e De Zerbi: come stanno le cose sull'allenatore; Inter, inizia il dopo Inzaghi: due piste in Serie A, non solo Fabregas; Inzaghi all'Al-Hilal? Allarme Inter che pensa a Fabregas. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi dopo Inzaghi? Fabregas e De Zerbi i nomi sul tavolo, ma tutti vogliono garanzie sugli investimenti di mercato

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Baci e quasi abbracci. Ma alla fine la soluzione che sembrava più evidente (non per forza la più logica), si è materializzata: Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo 4 stagioni e lo fa a seguito di 2 ore ...

Chi sarà il nuovo allenatore dell’Inter dopo la fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita

Riporta fanpage.it: Simone Inzaghi ha dato l’addio all’Inter e allenerà l’Al Hilal. L’Inter cerca un nuovo allenatore. I candidati sono formalmente quattro, il favorito è Cesc Fabregas, attualmente tecnico del Como.

Inzaghi lascia l'Inter, il tecnico va in Arabia all'Al-Hilal. Da Roberto De Zerbi a Cesc Fabregas, chi sono le alternative

Da msn.com: Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo 4 stagioni. L'addio è stato sancito nell'incontro tra tecnico e dirigenti che si è tenuto non nel quartier generale dei nerazzurri, ma ...