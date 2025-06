Chi c’è nella cabina di regia italiana per attuare l’AI Act europeo

Si accende l'attenzione sull'Intelligenza Artificiale in Italia: è nato il Comitato Data Governance e AI Compliance (DGAIC), un'iniziativa che segna un passo decisivo nell'applicazione dell'AI Act europeo. Sotto l’egida della Fondazione Aises – Spes Academy, il comitato mira a unire pubblica amministrazione e imprese in un percorso formativo condiviso. Un'opportunità imperdibile per posizionare l'Italia come leader nell'innovazione tecnologica!

Per guidare l’attuazione del regolamento europeo sull’IA, nasce il Comitato Data Governance e AI Compliance (DGAIC). Promosso dalla Fondazione Aises – Spes Academy il Comitato si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Italia e sviluppare percorsi formativi condivisi tra PA e imprese. Il gruppo, che punta a creare un fronte comune tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca per dare all’Italia una voce forte e autorevole nella regolazione dell’intelligenza artificiale, sarà presieduto da Valerio De Luca, Direttore Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi” e Presidente Fondazione Aises Ets, e coordinato da Oreste Pollicino, Professore Ordinario di Diritto della Regolamentazione dell’IA all’Università Bocconi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi c’è nella cabina di regia italiana per attuare l’AI Act europeo

Leggi anche Pnrr, la Cabina di Regia conferma l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria - La cabina di regia del PNRR ha confermato l'importanza dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le modifiche apportate rappresentano un passo strategico per consolidare i progressi e pianificare un futuro solido per le infrastrutture italiane, rafforzando il nodo centrale dello sviluppo nazionale oltre l’attuale orizzonte temporale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intelligenza artificiale, chi c’è nella cabina di regia italiana per attuare l’AI Act europeo

Da formiche.net: Per guidare l’attuazione del regolamento europeo sull’IA, nasce il Comitato Data Governance e AI Compliance (DGAIC). Promosso dalla Fondazione Aises – Spes Academy il Comitato si pone l’obiettivo di v ...

PNRR, cabina di regia al via

Lo riporta borsaitaliana.it: (Teleborsa) - Al via a Palazzo Chigi la Cabina di Regia sul PNRR. All'ordine del giorno l'esame di proposta di revisione tecnica del Piano. Alla riunione, presieduta dal Ministro per gli affari ...

Agenda Digitale Italiana, ecco i piani ufficiali della Cabina di Regia

Scrive tech.fanpage.it: La Cabina di Regia istituita dal Governo Monti per attuare ... novità rispetto a quanto trapelato finora. L'Agenda Digitale Italiana sarà composta da sei gruppi di lavoro; Infrastruttura e ...