Chi arma il professore dell' odio

In un'epoca in cui le parole pesano più che mai, l'episodio del professore e il suo sfogo di odio verso una figura pubblica illuminano un tema urgente: la fragilità umana nel contesto della polarizzazione sociale. Mentre la rabbia dilaga online, è essenziale riflettere sull'impatto delle nostre parole e sull'importanza di un dialogo costruttivo. La vera sfida? Trasformare il dolore in comprensione.

Un professore che prima augura la morte alla figlia della premier e poi telefona alla preside, disperato, per l'effetto che ha fatto quella sparata di odio sugli italiani, dicendole di avere tentato il suicidio, è un uomo debole a cui va la pena e il sostegno che si deve in questi casi. Ma la domanda che interessa al Paese non è quanta violenza ci sia davvero dentro l'animo di quel signore ma per quale ragione essa sia uscita e diventata pubblica. Si tratta di domandarsi chi sia il mandante di quest'odio diffuso. E una risposta, che non piacerà, ci viene dalla piazza della famosa «rivolta sociale» annunciata a titoloni da Maurizio Landini, che prima di inventarsi rivoluzionario faceva il segretario generale della Cgil, e messa in atto dalla sinistra a caccia di slogan anti Meloni, indifferente al carico esplosivo che attraverso estremisti, anarchici e centri sociali ha portato al centro della scena. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi arma il professore dell'odio

