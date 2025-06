Cherki dove andrà a giocare il fuoriclasse del Lione? L’attaccante chiarisce le offerte che sono arrivate

Rayan Cherki, il fuoriclasse del Lione, è pronto a scrivere il suo futuro in un nuovo club. Le offerte arrivano copiose, ma il talento algerino non ha ancora svelato le sue intenzioni. Con la sua prima convocazione in Nazionale, l’emozione è alle stelle e i riflettori sono puntati su di lui. Sarà interessante vedere se il giovane attaccante continuerà a sorprendere o se si fermerà per riflettere sul passo successivo della sua carriera!