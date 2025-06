Chelsea Londra pronta a causa contro Abramovich | Soldi vendita vadano a vittime Ucraina

Il Chelsea si prepara a un'azione legale contro Roman Abramovich, richiedendo che i proventi della vendita del club vengano destinati alle vittime ucraine. Questo passaggio non è solo una questione giuridica, ma rappresenta un simbolo di come il mondo dello sport possa affrontare le conseguenze delle crisi geopolitiche. La lotta per la giustizia continua, dimostrando che il calcio, più di un gioco, può diventare veicolo di speranza e cambiamento.

A tre anni dalla cessione forzata del Chelsea da parte dell’oligarca russo Roman Abramovich in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, il governo del Regno Unito è pronto a intentare una causa legale contro il magnate per fargli onorare il suo impegno di devolvere il ricavato della vendita alle vittime della guerra. Abramovich, la cessione del Chelsea e l’accordo. Abramovich era stato sanzionato dal Regno Unito in seguito all’ invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e le misure nei suoi confronti lo hanno costretto a vendere il Chelsea, due volte vincitore della Champions League, a un consorzio guidato dagli americani Todd Boehly e Clearlake Capital per circa 2,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chelsea, Londra pronta a causa contro Abramovich: “Soldi vendita vadano a vittime Ucraina”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

