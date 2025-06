Chelsea c’è il fuori tutto | 14 calciatori in vendita quante occasioni per le italiane

Il Chelsea annuncia un "fuori tutto": ben 14 calciatori in vendita! Un'opportunità imperdibile per le squadre italiane che vogliono rinforzare le loro rose. Con il mercato estivo alle porte, la vittoria della Conference League da parte di Enzo Maresca potrebbe dare una spinta cruciale alle trattative. Chi di questi talenti potrebbe fare al caso nostro? Restate sintonizzati, le occasioni non mancheranno!

Enzo Maresca dopo la conquista della Conference League punta alla prossima stagione e vuole una rosa limitata: ben 14 calciatori in uscita (Ans Foto) – SerieAnews La Conference League vinta in finale contro il Betis Siviglia ha riabilitato sulla scena internazionale il Chelsea. Il club londinese sembra essere uscito dalla crisi degli anni bui, merito anche di Enzo Maresca, il tecnico che arrivato quest’anno ha subito centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e conquistato il terzo trofeo europeo per importanza. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Chelsea, c’è il fuori tutto: 14 calciatori in vendita, quante occasioni per le italiane

