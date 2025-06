Che sta succedendo a Lewis Hamilton in Ferrari?

Il sorpasso di Hulkenberg su Hamilton al GP di Spagna ha scatenato interrogativi sul futuro del sette volte campione del mondo. La Ferrari, da sempre simbolo di passione e competizione, sembra ora un terreno fertile per una nuova era. Il calo di prestazioni di Hamilton segna un punto di svolta nel panorama della F1, dove i giovani talenti si fanno strada rapidamente. Riuscirà Lewis a riconquistare il suo posto tra i grandi? La sfida è lanciata!

Quando a due giri dalla fine del Gran premio di Spagna, Nico Hulkenberg, guidando una derelitta Sauber, ha sorpassato la Ferrari numero 44 sul rettilineo di Barcellona, quello dove una trentina di anni fa Senna e Mansell duellavano spalla a spalla senza mollare un centimetro, il caso Lewis Hamilton è ufficialmente stato aperto. Dopo nove gare e una sola prestazione degna del suo ingaggio, nella gara sprint in Cina, è giusto interrogarsi: di chi è la colpa se la coppia dell'inverno sembra essere scoppiata ancora prima dell'arrivo dell'estate? Colpa di Lewis o della Ferrari? O, come nella maggior parte dei matrimoni che si spezzano, la colpa è di tutti i due? Dopo il grande show di inizio anno con l'apparizione di sir Lewis Hamilton a Maranello in una foto, ovviamente iconica, che è stata pubblicata ovunque nel mondo.

