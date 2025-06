Che fine ha fatto Madame? La cantante rompe il silenzio

Madame rompe il silenzio e risponde ai fan: "La musica non è solo un prodotto, ma un viaggio". Dopo il successo dell'album "L'Amore", la giovane artista ha scelto di prendersi una pausa per riflettere. In un’epoca in cui l’industria musicale corre veloce, la sua scelta di rallentare invita a riflettere sul vero significato della creatività. Un gesto che potrebbe ispirare tanti artisti a riconsiderare il proprio percorso.

Che fine ha fatto Madame? È la domanda che si stanno ponendo tanti fan e non solo. Dopo il suo ultimo album L’Amore, pubblicato nel marzo del 2023, la giovane artista è praticamente sparita dalla scena musicale attuale. A oltre due anni di distanza da quell’uscita, qualcuno glielo ha fatto notare – forse con toni insistenti o critici – e la risposta di Madame non si è fatta attendere. Non con un singolo, né con un annuncio, ma con una serie di Instagram stories cariche di sincerità e rabbia artistica. “Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 247 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Che fine ha fatto Madame? La cantante rompe il silenzio

