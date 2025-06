Che fine ha fatto la ragazza dei record? Ecco la storia di Annette

Annette Obrestad, il prodigio norvegese del poker, ha lasciato il tavolo verde per abbracciare nuove sfide. Con il suo record come la più giovane vincitrice di un torneo, ha dimostrato che la strategia non ha età. Oggi, tra videogiochi e influenze digitali, rappresenta un perfetto esempio di come i talenti possano reinventarsi. Scopri come la ragazza dei record sta scrivendo il suo nuovo capitolo!

Norvegese classe 1988, è ancora oggi il braccialetto più giovane della storia (ma c'è un "trucco"). Annette Obrestad divenne famosissima per un torneo giocato al buio. Abbandonato il poker ha scalato la vetta di un altro gioco. Nel mentre ha provato anche la carriera di influencer. Ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che fine ha fatto la ragazza dei record? Ecco la storia di Annette

