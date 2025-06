Che fine fa il maxi patrimonio di Bill Gates? Scelto il destinatario di quasi 200 miliardi

Il futuro di quasi 200 miliardi di Bill Gates si decide in Africa! Il fondatore di Microsoft ha scelto di investire la sua fortuna per migliorare i servizi sanitari ed educativi, svelando un trend globale verso la filantropia strategica. Questa mossa non solo mira a liberare potenziali umani, ma potrebbe anche ispirare altri miliardari a seguire l’esempio. Quanto può cambiare il mondo grazie a una visione così audace?

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha annunciato che la maggior parte della sua fortuna sarĂ destinata, nei prossimi 20 anni, a migliorare i servizi sanitari ed educativi in Africa. Parlando da Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, Gates ha affermato - secondo quanto riporta la Bbc - che "liberando il potenziale umano attraverso salute ed educazione, ogni Paese africano dovrebbe essere sulla strada verso la prosperitĂ ". Il 69enne ha dichiarato che il 99% del suo patrimonio, che prevede possa raggiungere i 200 miliardi di dollari entro il 2045, sarĂ devoluto attraverso la sua fondazione, che entro quella data prevede di concludere le sue attivitĂ . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Che fine fa il maxi patrimonio di Bill Gates? Scelto il destinatario di quasi 200 miliardi

