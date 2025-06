Chassol live al Noci film fest 2025

Il Noci Film Fest 2025 si trasforma in un palcoscenico sonoro con la straordinaria performance di Christophe Chassol. Un viaggio emozionante dove cinema e musica si intrecciano, dando vita a un'esperienza multisensoriale unica. I suoi frammenti iconici trasformano le immagini in note, creando un dialogo affascinante tra arte visiva e sonora. Non perdere questa occasione di vivere il cinema come non l’hai mai sentito!