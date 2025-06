Champions League al PSG | la sfilata con il trofeo agli Champs-Élysées | VIDEO

Il PSG ha conquistato la Champions League, e Parigi celebra in grande stile! Dopo una vittoria schiacciante per 5-0 contro l'Inter in finale, i giocatori hanno sfilato trionfanti sugli Champs-Élysées, mostrando il trofeo che segna una tappa storica per il club. Questo successo non solo consacra il PSG nel panorama calcistico europeo, ma evidenzia anche l’ascesa del calcio francese, sempre più protagonista a livello internazionale. Non perdere le emozioni di questo trionfo!

Il PSG ha vinto la Champions League battendo per 5-0 l'Inter in finale: i giocatori hanno sfilato in città con il trofeo sul pullman scoperto. I giocatori del PSG hanno sfilato per gli Champs-Élysées, a Parigi, sfoggiando il trofeo della Champions League. Il club francese ha vinto la prima Coppa dei Campioni della sua storia battendo l'Inter in finale per 5-0.

