Champions ITT | le squadre vincitrici

La Champions ITT ha acceso la passione calcistica tra gli studenti del ‘Montani’ di Fermo! Con oltre 200 ragazzi in campo, questo torneo di calcetto ha rappresentato non solo una competizione, ma un'opportunità per creare legami e spirito di squadra. In un'epoca in cui lo sport sta tornando a riunirci dopo anni difficili, la finalissima promette emozioni indimenticabili. Chi avrà la meglio? La risposta è a pochi passi da noi!

Alla sua prima edizione la 'Champions ITT' ha fatto il pienone. Il torneo studentesco di calcetto, tutto al maschile, dell'istituto tecnico-tecnologico 'Montani' di Fermo ha visto la partecipazione di 18 classi per un totale di oltre 200 studenti che si sono sfidati in 4 giorni estratti a sorte; quarti e semifinale. Grande attesa per la finalissima durante la quale i blancos del Real Madrid- 4° BSB si sono imposti con un ineccepibile 6-3 sui nerazzurri dell'Atalanta- 3° TCA. Dal presidente del team vincitore, Tommaso Pennesi, coppa e complimenti a mister Daniel Sabbatini e alla rosa composta da Alessandro Mandolesi, Mattia Mancini, Giorgio Torresi, David Barbagianni, Luca Bellabarba, Samuele Angeloni e Edoardo Palmieri.

