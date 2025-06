Cessione Osimhen cresce l’ansia nel Napoli | Resta un solo club interessato

La cessione di Victor Osimhen sta creando un clima di crescente ansia all'interno del Napoli, con un solo club rimasto realmente interessato. Questo scenario non è solo un capitolo isolato, ma riflette una tendenza nel calcio moderno: le stelle devono sempre brillare per rimanere al centro dell'attenzione. In un mercato in continua evoluzione, il futuro del giovane attaccante potrebbe riscrivere le regole del gioco. Sarà la volta buona per il club partenopeo di affrontare questa sfida?

La cessione dell’attaccante fa crescere la tensione nel club partenopeo, con un solo club che rimarrebbe realmente interessato al giocatore (LaPresse) – SpazioNapoli.it Un anno dopo e la telenovela Osimhen è pronta a ripartire. Le stesse paure e le stesse ansie, quelle legate alla mancata cessione del giocatore. La scorsa estate il Napoli non è riuscito a cedere l’attaccante né a luglio e né ad agosto, arrivando a settembre a liberarsi in prestito del nigeriano, grazie all’intervento del Galatasaray in extremis. In Turchia sono arrivati oltre 30 gol, ma la posizione di Osi non cambia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cessione Osimhen, cresce l’ansia nel Napoli: “Resta un solo club interessato”

Leggi anche Calciomercato Juve LIVE: bianconeri pronti a rilanciare per Osimhen, fissato il prezzo per la cessione di Vlahovic - Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato Juventus: i bianconeri pronti a rilanciare per Osimhen, con il prezzo di Vlahovic già stabilito per la cessione.

Se ne parla anche su altri siti

Clamoroso CdM - Osimhen, cessione a rischio! Silenzio assordante e solo due ipotesi (senza offerte) in piedi

Riporta msn.com: Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli: "Osimhen, cessione a rischio ... evitando così l’ansia dell’estate con la precarietà di un solo anno insieme e la minaccia di programmare ...

Clamoroso Roma, cessione improvvisa a sorpresa: raggiunge Osimhen al Galatasaray

Scrive msn.com: L’ha colta al volo Osimhen pur di non restare parcheggiato a Napoli; sta per fare lo stesso anche Filip Kostic, anche lui in prestito. Non c’è […] L'articolo Clamoroso Roma, cessione ...

Ansia Napoli, Osimhen ai rivali: offerta da 140 milioni

calciomercato.it scrive: qualsiasi discorso sulla cessione di Osimhen è dunque rinviato alla prossima estate.