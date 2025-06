Cesenatico emozioni a teatro | il progetto Myosotis celebra 19 anni di attenzione ai bimbi

Emozioni a teatro: il Progetto Myosotis compie 19 anni, un traguardo che celebra l’importanza di dare voce ai più piccoli. Proprio come il fiore blu dal quale trae il nome, Myosotis rappresenta un faro di attenzione e cura. In un mondo sempre più frenetico, iniziative come questa ricordano quanto sia fondamentale investire nel benessere infantile. Scopri come il teatro può diventare un potente strumento di crescita e prevenzione!

Come il delicato fiore blu che gli dà il nome, il Progetto Myosotis non dimentica mai i suoi piccoli protagonisti. Per il diciannovesimo anno consecutivo, il Primo Circolo di Cesenatico ha portato avanti questa iniziativa di promozione del benessere e prevenzione del disagio, un percorso.

Lezioni di teatro alla scoperta delle emozioni

Secondo ilrestodelcarlino.it: Nelle scuole elementari del Primo Circolo di Cesenatico in marzo prenderanno ... Quest’anno il piano, dal titolo ’Un teatro di emozioni’, toccherà l’universo emotivo dei piccoli ...

Nelle scuole elementari parte il ‘Progetto Myosotis’

Lo riporta livingcesenatico.it: Nelle scuole elementari del Primo Circolo di Cesenatico a marzo prenderanno il via ... a mantenere lo sguardo fisso sui bambini. Quest’anno il progetto, dal titolo ‘Un teatro di emozioni’, toccherà ...

