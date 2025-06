Cesena Summer Camp 2025 | Sport e Divertimento per Giovani in Romagna

Preparati a un'estate indimenticabile con il Cesena Summer Camp 2025! Un evento pensato per i giovani tra il 2010 e il 2018 che mette insieme sport, divertimento e amicizia in otto location mozzafiato della Romagna. In un periodo in cui l'attivitĂ fisica e il benessere sono piĂą importanti che mai, questo camp offre un'opportunitĂ unica per crescere e socializzare. Non perdere l'occasione di far parte di questa avventura coinvolgente!

Sta per tornare l’appuntamento con il Cesena Summer Camp, un’occasione per tutte le ragazze e i ragazzi nati tra il 2010 ed il 2018 per vivere un’esperienza all’insegna dello sport, del divertimento e dell’ amicizia. All’interno della nuova edizione 2025, il club bianconero ha sviluppato un’offerta che si estende a otto differenti location, dalle spiagge di Cesenatico alle montagne di Acquapartita, fino a raggiungere le Marche con l’appuntamento di Pesaro, per un totale di sei settimane di attivitĂ . Seguiti da un team altamente qualificato, formato da tecnici, istruttori e osservatori del settore giovanile del Cesena e coordinato dall’ex bomber bianconero Davide Succi, i giovani protagonisti del Camp durante le giornate in bianconero non vivranno di solo calcio, ma anche di altre esperienze, tra cui uscite in spiaggia, incontri con psicologi sportivi e attivitĂ di pet therapy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena Summer Camp 2025: Sport e Divertimento per Giovani in Romagna

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cesena Summer Camp 2025: Sport e Divertimento per Giovani in Romagna

Scrive msn.com: Il Cesena Summer Camp 2025 offre sei settimane di sport e amicizia in otto location, con attività varie e istruttori qualificati.

Cesena. Il suolo e la sua salute, summer camp all’Istituto Garibaldi-Da Vinci

Secondo corrierecesenate.it: Lunedì 5 maggio alle 8 all’Istituto tecnico Garibaldi-Da Vinci di Cesena prenderà l’avvio il Summer camp italiano del progetto europeo Loess. Si tratta di un’iniziativa di rilievo nazionale, che ...

Un Summer camp con il Cesena Fc

corrierecesenate.it scrive: Con un finale di stagione tutto da scrivere e da vivere, c’è una grande novità per tutti gli appassionati bianconeri… per la prima volta nella sua storia il Cesena FC organizza il Summer camp. Grazie ...