‘Cervelli in fuga’ da tutta Italia per un’esperienza di studio all’estero | in 88 partono dalla Toscana

Cervelli in fuga: 88 studenti toscani partono per un'esperienza di studio all'estero! Da Firenze agli Stati Uniti, dall'Australia alla Scozia, questi giovani talenti si preparano a vivere un anno in contesti culturali mozzafiato. Questo trend di mobilità giovanile non solo arricchisce il loro bagaglio formativo, ma li rende protagonisti di una nuova era globale. E tu, sei pronto a scoprire il mondo?

FIRENZE – Oltrepassano l’oceano per andare a studiare un anno in un contesto totalmente differente, dagli Usa all’Australia. Oppure scelgono l’Inghilterra, l’Irlanda, la Scozia, la più vicina Francia e moltissimi altri paesi. Sono gli studenti italiani al quarto anno di liceo che decidono, insieme alle loro famiglie, di trascorrere un periodo di tempo lontano dalla loro zona di comfort, per cimentarsi con un’esperienza diversa. D omenica ( 1 giugno) si sono ritrovati a Firenze in oltre 500 – tra alunni e genitori – da tutta Italia. L’appuntamento, pensato per preparare il grande viaggio, è stato organizzato all’hotel Albani da Zainetto Verde, tour operator nazionale specializzato nella mobilità studentesca internazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche Il piano sul lavoro giovanile e i "cervelli in fuga": "Più soldi agli under 35 già nel 2025" - Oggi è stata presentata la proposta di legge della Lega dedicata al lavoro giovanile, alla presenza di Matteo Salvini.

Segui queste discussioni sui social

Scoperta sorprendente: oltre 4.400 cervelli umani antichi, alcuni di 12.000 anni fa, naturalmente conservati, sfidano le nostre conoscenze sulla decomposizione. Vittime Inca, esploratori del Polo Nord: un viaggio nel tempo che rivela la re… Leggi la discussione

sono questi #cervelli che mi danno un barlume di speranza: non li vedrete mai su quella vergogna internazionale che è la TV italiana di nani e ballerine, ma sono loro la nostra unica speranza:it/2024/06/09/dopo-liverpool-e-harvard-torna-a-… Leggi la discussione