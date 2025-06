Certificazione 104 cosa cambia per ottenerla | dal certificato introduttivo al PEI Tutti passaggi spiegati Quando in vigore?

Dal 1° gennaio 2025, la certificazione 104 subirà una svolta significativa. Con il nuovo decreto legislativo, si punta a rendere il processo di riconoscimento della disabilità più chiaro e in linea con i diritti sanciti dalla Convenzione ONU. Un cambiamento fondamentale riguarda il passaggio dal certificato introduttivo al Piano Educativo Individualizzato (PEI), garantendo così maggiori tutele. Scopri come queste novità possono influenzare il futuro delle persone con disabilità e le loro famiglie!

Con il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, lo Stato ha introdotto una riforma strutturale per il riconoscimento della disabilità, rendendola più coerente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il nuovo sistema, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 in via sperimentale in alcune province, sarà esteso a tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027. Tra gli obiettivi: semplificare l’iter, garantire una valutazione più personalizzata e sostenere percorsi di vita inclusivi, a partire dalla scuola. L'articolo Certificazione 104, cosa cambia per ottenerla: dal certificato introduttivo al PEI. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it