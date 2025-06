Cercatore di funghi disperso nei boschi di Zeri | task force per rintracciarlo

In un autunno che ha risvegliato la passione per la raccolta di funghi, un cercatore si è perso nei boschi di Zeri, dando vita a una mobilitazione impressionante delle forze di soccorso. La task force, composta da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri, sta battendo il territorio per riportarlo a casa. Questo episodio sottolinea quanto sia fondamentale la sicurezza durante le nostre avventure nella natura. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

ZERI – La stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso alpino e speleologico toscano è impegnata dal pomeriggio oggi (3 giugno) in una ricerca per un cercatore di funghi disperso in zona Bosco di Rossano nel comune di Zeri. Le operazioni, che vedono la partecipazione di Soccorso Alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, carabinieri, proseguono con l’attivazione del Coa ( Comando operazioni aerospaziali ) dell’aeronautica militare per le ricerche tramite termocamera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

