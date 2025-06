Cerbero apre gli occhi sulle strade Difenderà i fiorentini in regola Vigili più liberi di presidiare la città

Firenze si prepara a un cambiamento epocale con l’arrivo di Cerbero, il nuovo sistema di rilevamento delle infrazioni stradali. Con la promessa di difendere i fiorentini in regola e garantire strade più sicure, il dispositivo segna un passo verso una città più ordinata. Ma attenzione: la tolleranza iniziale potrebbe trasformarsi in rigore in un batter d'occhio! Scopri come questa innovazione influenzerà la vita quotidiana e la sicurezza dei cittadini.

Firenze, 3 giugno 2025 – Recita un vecchio adagio popolare: 'La prima si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona'. Sarà la filosofia iniziale di Cerbero – il dispositivo (il Comune ne ha in dotazione quattro) con sistema automatico di rilevamento di infrazioni al codice della strada – i cui occhi elettronici inizialmente, assicurano da Palazzo Vecchio, si limiteranno ad accigliarsi senza 'bastonare'. Un "rodaggio blando" lo definisce l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, prima di entrare a regime in servizio. "I cerbero sono già in azione da qualche settimana – spiega l'assessore – stanno controllando alcune delle infrazioni più pericolose e più fastidiose come le seconde file sui viali e nei luoghi di maggiore traffico, che sono responsabili di code e di incidenti, o come l'occupazione delle fermate o l'intralcio al percorso dei bus, che rendono meno efficiente il servizio pubblico".

