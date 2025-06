Centri per la vita indipendente ecco la prima mappa

In Lombardia nasce la prima mappa dei Centri per la vita indipendente, un passo fondamentale verso l'autonomia delle persone con disabilità. Questa iniziativa di Ledha non solo promuove l'accesso ai servizi, ma si inserisce in un contesto più ampio di inclusione sociale. Scoprire queste realtà significa anche rendersi conto di quanto sia importante costruire una società che permetta a tutti di vivere dignitosamente e liberamente. Un cambiamento di paradigma è finalmente in atto!

Da Cinisello Balsamo a Vimercate, da Brescia a Mantova, in molti territori della Lombardia i Centri per la vita indipendente (Cvi) hanno iniziato le loro attività. (Ledha), la Lega per i diritti delle persone con disabilità, ha pubblicato sul proprio sito internet la prima “ Mappatura dei Centri per la vita indipendente ”. L’iniziativa nasce per offrire alle persone con disabilità uno strumento chiaro e aggiornato per individuare il centro più vicino a cui rivolgersi per avviare un percorso di vita. Per ogni CVI vengono fornite le informazioni per prendere contatto con il servizio, gli orari di apertura e le indicazioni per raggiungere la sede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centri per la vita indipendente, ecco la prima mappa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inaugurato il Centro sorriso: un nuovo presidio per l'inclusione; I progetti di “Vita indipendente” per i disabili? Occorrono anni e rischiano di diventare Inutili; Tre serate in centro città dedicate alle band indipendenti; Dalla lombardia una mappatura dettagliata per orientarsi nei centri per la vita indipendente delle persone con disabilità. 🔗Cosa riportano altre fonti

Centri per la vita indipendente, ecco la prima mappa

Come scrive ilgiorno.it: Da Cinisello Balsamo a Vimercate, da Brescia a Mantova, in molti territori della Lombardia i Centri per la vita ...

Centri per la vita indipendente, qui parte la rivoluzione della disabilità

vita.it scrive: Che cosa sono i Centri per la vita indipendente I Centri per la vita ... Un percorso esplorativo prima che un documento che ha bisogno di energie e competenze. Il tema è far sì che le persone ...

I Centri per la Vita Indipendente in Lombardia: un primo rapporto di monitoraggio

Si legge su superando.it: La lettura e una prima analisi dei progetti ha permesso dunque di tracciare un primo bilancio – con luci e ombre – sull’implementazione dei Centri per la Vita Indipendente in Lombardia. ° La risposta ...