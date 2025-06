Centri estivi per disabili ecco i bandi

L’estate è un momento di inclusione e divertimento per tutti, e i nuovi bandi comunali lo dimostrano! Due avvisi dedicati ai centri estivi per persone con disabilità gravissima e uno per gli anziani over 65, mirano a garantire la fruizione di esperienze estive significative. Questo passo non solo promuove l’inclusione sociale, ma riflette un cambiamento culturale che valorizza il diritto al benessere per ogni individuo. L’estate è di tutti!

Due bandi per favorire la frequentazione dei centri estivi da parte delle persone con disabilità gravissima, uno rivolto ad ultrasessantacinquenni che vogliono fruire dei soggiorni climatici estivi per anziani. L’amministrazione comunale ha emanato tre avvisi pubblici che si concentrano proprio su questo aspetto, per garantire a tutti gli stessi diritti e dare la possibilità alle famiglie di far trascorrere dei momenti di svago ai loro cari. Il primo bando è relativo all’assegnazione di un contributo per le spese di un educatore-assistente nella frequenza di centri o attività estivi, mentre il secondo riguarda la frequenza gratuita del centro estivo ‘Michele per tutti’ per le famiglie con figli con certificazione di disabilità gravissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi per disabili, ecco i bandi

Leggi anche Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Centri estivi per disabili, ecco i bandi

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Due bandi per favorire la frequentazione dei centri estivi da parte delle persone con disabilità gravissima, uno rivolto ad ultrasessantacinquenni che vogliono fruire dei soggiorni climatici estivi pe ...

Centri estivi per persone con disabilità gravissima e soggiorni climatici estivi per anziani, emanati tre avvisi

Riporta picenonews24.it: Due bandi per favorire la frequentazione dei centri estivi da parte delle persone con disabilità gravissima, uno rivolto ad ultrasessantacinquenni che ...

Bando unico per i centri estivi. Quest’anno sono più inclusivi . Già disponibili i voucher dedicati

Lo riporta msn.com: Domani a San Concordio un open day aperto alle famiglie per conoscere il progetto e le associazioni. Le richieste dovranno essere presentate entro il 27 maggio solo attraverso la procedura online. .