Centri estivi da Nord a Sud ecco come aumentano i prezzi | per i privati si sborsano in media 704 euro al mese

I centri estivi in Italia stanno diventando un lusso: il costo medio per le strutture private raggiunge i 704 euro al mese. Con le famiglie sempre più orientate verso campi tematici e soluzioni alternative, emerge un dato interessante: la differenza di prezzo tra privato e pubblico è notevole, con €396 nei centri statali. Un chiaro segnale di come l’educazione e la socializzazione dei bambini stiano evolvendo, tra necessità e creatività !

Il centro estivo nelle strutture private costa in media, in Italia, 704 euro al mese a figlio, 396 euro in quelle pubbliche. Le famiglie scelgono sempre di più campi tematici o si organizzano con soluzioni alternative. L’osservatorio nazionale di Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio dei costi, confrontandoli con i dati relativi allo scorso anno. Dalla rilevazione emergono tendenze contrastanti. Mentre il costo settimanale, per il primo figlio, della tariffa relativa al tempo pieno diminuisce del -7%, aumentano le tariffe relative alla mezza giornata e alla formula ridotta, che non prevedono il pranzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Centri estivi da Nord a Sud, ecco come aumentano i prezzi: per i privati si sborsano in media 704 euro al mese

Leggi anche Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

