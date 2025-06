Centri estivi arrivano i contributi del Comune per le famiglie del Distretto socio-sanitario di Riccione

Buone notizie per le famiglie di Riccione! Il Comune ha attivato contributi per abbattere i costi dei centri estivi, un'iniziativa che si inserisce nel crescente impegno verso il supporto alle famiglie. In un periodo in cui il benessere dei bambini è al centro del dibattito pubblico, questo aiuto rappresenta un'opportunità imperdibile per garantire momenti di svago e socializzazione ai più piccoli. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Il Comune di Riccione, in qualità di ente capofila per il Distretto socio-sanitario di Riccione, ha approvato l’avviso pubblico che prevede l’erogazione di un contributo alle famiglie, volto a ridurre l’importo della retta per la frequenza dei centri estivi accreditati da parte dei minori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Centri estivi, arrivano i contributi del Comune per le famiglie del Distretto socio-sanitario di Riccione

