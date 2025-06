Centrata una vincita da oltre 6mila euro nel casertano col 10eLotto

Una ventata di fortuna ha soffiato su Trentola Ducenta, con una vincita da oltre 6.300 euro al 10eLotto! Questo successo non è solo un colpo di fortuna, ma un riflesso di come la speranza e l'emozione continuino a viaggiare di mano in mano tra i giocatori campani. Mentre Napoli e Monte di Procida festeggiano anch'essi le loro vincite, ci si chiede: sarà questo il segnale di un trend di buona sorte in arrivo? Scoprilo!

Il 10eLotto regala 6.300 euro al casertano. I festeggiamenti sono avvenuti a Trentola Ducenta dove un fortunato giocatore ha centrato la vincita grazia all'Opzione Extra. In questa tornata si sono registrate altre vincite in Campania al 10eLotto: a Napoli e a Monte di Procida.

Approfondimenti da altre fonti

