C’entra il caso del santuario Garlasco colpo di scena da un latitante

Il caso del delitto di Garlasco torna a far parlare di sé, con un colpo di scena che potrebbe cambiare tutto. Mercoledì 4 giugno, il programma "Chi l’ha visto?" svelerà nuove testimonianze e dettagli inediti, gettando nuova luce su un mistero che appassiona l'Italia da anni. In un contesto di crescente interesse per i cold case, questa puntata potrebbe rivelarsi cruciale per la verità e la giustizia. Rimanete sintonizzati!

Nuove rivelazioni si profilano all’orizzonte sul caso del delitto di Garlasco, grazie a un’inchiesta giornalistica destinata a far discutere. Sarà il programma Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 mercoledì 4 giugno, a presentare nuove testimonianze inedite e dettagli investigativi che potrebbero imprimere una svolta inaspettata a una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi vent’anni. Federica Sciarelli, volto storico della trasmissione, annuncerà in studio un’intervista esclusiva con un uomo oggi latitante, già condannato per estorsione, che avrebbe deciso di rompere il silenzio proprio davanti alle telecamere della Rai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche Caso Siffredi, Bellucci: "Mi portò in camera e disse 'vediamo se il mio caz*o ti entra nel cu*o'", Rocco: "Servizi confezionati da mesi per creare odio" - VIDEO - Il caso Siffredi-Bellucci ha svelato un'accusa di manipolazione mediatica, con Rocco Siffredi che denuncia un format preconfezionato mirato a creare conflitto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, lo scandalo sessuale del santuario della Bozzola entra nell'inchiesta. Cosa c'entra il ricatto a Don Vitali con l'omicidio di Chiara Poggi

Si legge su informazione.it: La procura di Pavia pronta ad acquisire gli atti dell'indagine sul caso dell'ex rettore del santuario vicino a Garlasco. L'avvocato di Andrea Sempio lo aveva auspicato La procura di Pavia, che ha avvi ...

Garlasco, scandalo Santuario della Bozzola: cosa c'entra Chiara Poggi?

Segnala tag24.it: Lo scandalo sessuale al Santuario della Bozzola di Garlasco e i presunti collegamenti con l'omicidio di Chiara Poggi: ecco la ricostruzione ...

Garlasco, il Santuario e il mistero delle "due donne"

Come scrive msn.com: Per non lasciare nulla di intentato, la procura di Pavia si muoverà anche sul sentiero del Santuario della Bozzola anche se al momento è concentrata alla ricerca di elementi scientifici ...