Cena solidale

Unisciti a noi il 6 giugno 2025 per la tradizionale "Cena Solidale" organizzata dalla Fraternità Missionaria di Cadoneghe! Un'occasione unica per gustare piatti deliziosi e contribuire attivamente ai progetti che cambiano la vita nel Sud del Mondo. In un'epoca in cui la solidarietà è più importante che mai, ogni portata sarà un gesto di speranza. Prenota il tuo posto e diventa parte di questo grande evento!

Fraternità Missionaria di Cadoneghe ti invita il 6 giugno 2025 alla tradizionale "Cena Solidale" a beneficio dei progetti per il Sud del Mondo. Su prenotazione: https:www.framiss.it. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cena solidale

Leggi anche Veterinari, cena solidale alle Cucine Popolari - In occasione dell'assemblea annuale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Forlì - Cesena ha scelto di esprimere la propria solidarietà alle Cucine Popolari organizzando una cena solidale.

Segui queste discussioni sui social

[2025-06-06] L'altra Germania: anarchici e sindacalisti prima di Hitler @ Circolo Anarchico Berneri #presentazione #libri #cena Leggi la discussione

[2025-05-31] Alla scoperta della facilitazione @ Bisaboga #laboratorio #musica #cena Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cena solidale

Si legge su padovaoggi.it: Fraternità Missionaria di Cadoneghe ti invita il 6 giugno 2025 alla tradizionale "Cena Solidale" a beneficio dei progetti per il Sud del Mondo.

Buon cibo e solidarietà: una cena per aiutare Skeep e i suoi progetti

Segnala grossetonotizie.com: Campagnatico (Grosseto). Tutto pronto per la cena solidale di Skeep, in programma martedì 3 giugno alle 19.30, un’occasione speciale in cui il piacere di stare insieme si unisce all’impegno concreto ...

Cena solidale a Cagliari per i malati di Sla e le loro famiglie

Lo riporta msn.com: (ANSA) - CAGLIARI, 29 MAG - "Insieme per la Sla", è il tema della serata di raccolta fondi promossa dal Rotary Club Cagliari Nord, dalla delegazione sarda di Aidda e dall'associazione Insieme si può.