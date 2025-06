Celebrazione in municipio per i cent’anni dello stemma

Un secolo di storia e identità: il Comune celebra il centenario dello stemma che simboleggia radici profonde e un futuro verde. La quercia, emblema di forza e longevità, ci ricorda l'importanza della tradizione in un'epoca in cui il recupero delle origini è più che mai attuale. Un gesto simbolico che unisce passato e presente, portando alla luce il valore della comunità. Scopri come le tradizioni plasmano la nostra identità!

Il Consiglio comunale ha celebrato, nel corso dell’ultima seduta, il centenario dello stemma del Comune. Raffigura una quercia che si staglia, verdissima, su un fondo blu: lo volle, nel maggio del 1925, l’allora sindaco Guido Gaetano Rossi Barattini, ai cui eredi il sindaco Elisa Parenti ha consegnato una pergamena commemorativa. Massimo Rossi Barattini, uno dei tre nipoti di Guido Gaetano, ha ringraziato l’Amministrazione ricordando i valori che hanno sempre contraddistinto suo nonno nel governare la città: buona amministrazione, orgoglio di appartenenza alla comunità formiginese e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Celebrazione in municipio per i cent’anni dello stemma

