Cedimento al sottopasso del Tricalle a Chieti Anas avvia i lavori di ripristino I percorsi alternativi

Il cedimento del sottopasso del Tricalle a Chieti riaccende i riflettori sulla sicurezza delle infrastrutture italiane, un tema sempre più attuale. L'Anas ha subito avviato i lavori di ripristino, ma molti si chiedono: quali saranno i percorsi alternativi e quanto tempo richiederanno? Questo evento mette in discussione la resilienza dei nostri sistemi di trasporto. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà la situazione!

L’Anas è al lavoro sul sottopasso del Tricalle a Chieti, dove ieri, 2 giugno, si è verificato il cedimento di una parte del solaio. La ditta incaricata degli interventi sull’asse viario, che è di competenza Anas, è già operativa. "Questa mattina, durante un sopralluogo sul posto con il sindaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cedimento al sottopasso del Tricalle a Chieti, Anas avvia i lavori di ripristino. I percorsi alternativi

Approfondimenti da altre fonti

Panico nel sottopasso di Chieti Trivalle

Si legge su abruzzoindependent.it: “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovic Majakovskij ...

Crollo nel sottopasso del Tricalle a Chieti. La deputata Torto: 'Potevo morire'

Secondo msn.com: Intorno alle 8.30 di questa mattina, alcuni grossi pezzi di intonaco si sono staccati dalla volta della galleria che collega il quartiere Tricalle con l’ospedale. In quel momento stava transitando, ...

CROLLO GALLERIA TRICALLE: CONTE, “GOVERNO PARLA DI SICUREZZA E TAGLIA FONDI INFRASTRUTTURE”

Riporta abruzzoweb.it: CHIETI – “‘Un boato improvviso, la polvere, il panico’ racconta la nostra Daniela Torto, che transitava come molti cittadini nel sottopasso di Tricalle a Chieti, dove sono crollate delle lastre dalle ...