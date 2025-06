C' è una due cavalli in stile bat-mobile un' altra trasformata in vasca da bagno e un' altra ancora a due teste

Un raduno unico e sorprendente! In Francia, la celebre Citroën 2CV ha conquistato di nuovo il cuore degli appassionati con creazioni stravaganti: dalla versione bat-mobile a una divertente vasca da bagno. Questo evento celebra non solo un’auto iconica, ma anche uno stile di vita all'insegna della creatività e della passione. Un richiamo al vintage che si intreccia con la modernità e l’amore per l’arte su quattro ruote. Non perdere il fascino della 2CV!

M ilano, 31 mag. (askanews) – C’è una due cavalli in stile bat-mobile, un’altra trasformata in vasca da bagno e un’altra ancora a due teste. Il mito della 2CV è intramontabile: migliaia di appassionati e quasi 3.000 Citroën 2CV si sono date appuntamento nel sud della Francia per il 30° Raduno Nazionale dei Club Francesi 2CV. Il raduno ad Adge, nel dipartimento francese dell’Hérault, richiama appassionati da tutto il paese, alcuni alla ricerca di pezzi di ricambio, altri desiderosi di mettere in mostra le loro classiche personalizzate. Leggi anche › 50 anni fa. nasceva la Citroen Dyane, l’auto in jeans iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Intramontabile Citroën 2CV, si sono ritrovati in Francia gli esemplari più strani iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - C'è una due cavalli in stile bat-mobile, un'altra trasformata in vasca da bagno e un'altra ancora a due teste

Segui queste discussioni sui social

Le cinque marce del cavallo nato per trovare la sua strada sotto il cielo d’Islanda #animali #cavalli #razze #selezione #addestramento #equitazione #camminata #trotto #galoppo #ambio #competizioni #società #vichinghi #medioevo #caratterist… Leggi la discussione

Nationals Prospects: Cade Cavalli is putting struggling Nats starters on notice #Baseball #Cade #cavalli #federal #FrontPage #is #MLB #nationals #nats #notice #on #prospects #putting #starters #struggling #washington #WashingtonNationals #… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Intramontabile 2CV, un raduno in Francia con gli esemplari più strani

Riporta notizie.tiscali.it: Milano, 31 mag. (askanews) - C'è una due cavalli in stile bat-mobile, un'altra trasformata in vasca da bagno e un'altra ancora a due teste. Il ...

Cosa c’entrano due cavalli con la raccolta differenziata? [VIDEO]mo

Scrive fanpage.it: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/video.eu.fanpage.it/4e2605c4bf7f4a2a8263d35acc6de191.flv?title=La+simpatica+iniziativa+di+un+borgo+vicino+Bruxelles&desc=Nelle ...

Due cavalli, 70 anni di allegria

esquire.com scrive: La 2CV (deux chevaux in francese, ovvero due cavalli), chiariamolo subito, non deve il suo nome alla potenza del motore, che era ovviamente superiore, bensì alla classificazione, in cavalli ...