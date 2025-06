“C’è un gatto nel motore” folla per salvare un micio incastrato nell’auto al Vomero | arriva la Polizia

Un gattino incastrato nel motore di un'auto ha mobilitato una folla al Vomero, dimostrando come la comunità possa unirsi in situazioni insolite. La presenza della polizia ha dato un ulteriore tocco di sicurezza e solidarietà. Questo episodio mette in luce non solo l'amore per gli animali, ma anche la crescente sensibilità verso la loro protezione. Un gesto piccolo ma significativo in un’epoca in cui i legami sociali sembrano affievolirsi.

Folla in piazza degli Artisti al Vomero per un gattino bloccato nel motore di un'auto. Salvato dai presenti e della polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social