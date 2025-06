C’è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui la destra e i suoi media hanno gestito gli insulti alla figlia di Meloni

La gestione degli insulti alla figlia di Meloni da parte della destra e dei suoi media è emblematica di un clima sempre più tossico nel dibattito pubblico. In un'epoca in cui il linguaggio d'odio sembra dilagare, la gogna mediatica non fa che alimentarlo. È tempo di riflettere: come possiamo costruire un dialogo civile senza scadere nella volgarità? La vera sfida è invertire questa tendenza, per dare voce a un confronto autentico e rispettoso.